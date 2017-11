Çfarë është kanceri i trurit

Shtuar më 06/11/2017, ora 17:44

KANCERI I TRURITTumoret e trurit nuk janë një problem shumë i rrallë. Me mijëra e mijëra njerëz diagnostikohen çdo ditë me tumor të trurit dhe pjesës tjetër të sistemit nervor.Diagnostikimi dhe trajtimi i tumorit të trurit varet nga lloji i tumorit, shkalla dhe ku ai ka filluar. Ky tekst i përgjithësuar do t’ju ndihmojë juve ta kuptoni më së miri se si vjen, si diagnostikohet dhe cilat jap opsionet për t’i trajtuar tumoret e trurit NDËRTIMI I TRURIT Truri është organi më i rëndësishëm në organizmin e njeriut. Ai kontrollon të pesë ndjenjat, si edhe aftësinë për të folur dhe lëvizur.Ana e djathtë e trurit kontrollon anën e majtë të trupit, dhe ana e majtë e trurit kontrollo të djathtën e trupit. Truri është një ind i butë, sfungjeror. Ai mbrohet nga eshtrat e kafkës dhe tre membrana të holla të quajtura meningjite. Një lëng ujor i quajtur lëngo truroshpinor po ashtu jep një mbrojtje shtesë për trurin duke e bërë atë elastik ndaj tronditjeve.Një rrjet i nervave dërgojnë mesazhe nga trupi në tru dhe anasjelltas. Tre pjesët kryesore të trurit që kontrollojnë aktivitete të ndryshme janë: Truri i madh, ose cerebrumi – Kjo është pjesa më e madhe e trurit . Ajo kontrollon leximin, mendimin, mësimin, të folurit dhe emocionet. Truri i vogël ose cerebellumi – kontrollon ekuilibrin dhe veprimet komplekse, si ecjen. Truri i zgjatur – është një pjesë e cila lidh trurin dhe shtyllën kurrizore. Kjo kontrollon urinë, etjen, frymëmarrjen, temperaturën e trupit dhe tensionin e gjakut.Ka shumë lloje të qelizave në tru. Qelizat e të menduarit, qelizat përgjegjëse për aktivitetin trunor, njihen si neurone. Qelizat tjera në tru ndihmojnë kujdesin për neuronet; ato njihen si “qeliza gliale”./Mjeku.Net/