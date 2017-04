Çfarë duhet të bëni nëse një qen po ju sulmon

Shtuar më 15/04/2017, ora 12:30

Hasim çdo ditë rrezikun e ndeshjes me qentë endacakë, ndërsa jemi duke vrapuar ose ecur.Ndodh që ndonjëri prej tyre të shfaqë sjellje të paparashikueshme dhe të tregohet agresiv dhe armiqësor, duke u bërë kështu një kërcënim serioz për jetën tonë.Më poshtë po ju listojmë disa nga rekomandimet e ekspertëve për të qendruar të sigurt dhe për të parandaluar një kafshim të papritur nga qentë:1. Mos u vini në panik!Besohet fuqimisht se qentë dhe kafshët e tjera e ndiejnë frikën e njeriut. Gjithsesi ndoshta po të mundoheni, mund të arrini qetësinë kur një qen ju sulmon dhe leh drejt jush. Nëse bërtisni, lëvizni krahët ose vraponi mund ta provokoni më shumë qenin për t'ju sulmuar.2. Ngadalësoni vrapin në një ecje Nëse hasni një qen gjatë kohës që jeni duke vrapuar, ngadalësojeni vrapin në ecje. Kthehuni dhe ecni në drejtim të kundërt me atë të qenit, por vazhdoni ta shikoni atë me bishtin e syrit. Nëse qëndroni ende me krahët dhe duart rreth trupit tuaj, qeni do ta humbasë interesin dhe mund të largoheni.3. Shmangni kontaktin me sytë.Kontakti direkt mund të rrisë sjelljen agresive të qenit. Sytë direktë me të tijat mund të interpretohen si një kërcënim nga qentë dhe të nxisë një arsye për sulm. Megjithatë mbajeni atë në vëzhgim duke mos e shikuar drejt, kështu mund t'i jepni një sinjal se ju nuk jeni një kërcënim dhe do të largohet.4 Shpërqendroni qenin me ndonjë objekt tjetërNë atë momend çdo objekt mund t'ju vijë në ndihmë. Jepini diçka për të përtypur : një shishhe, këpucën apo edhe çantën. kjo mund ta shkëpusë qenin për një moment dhe do t'ju japë kohë për të shpëtuar.5. Urdhërojeni duke i thënë të largohet Nëse qeni vazhdon sjelljen agresive nuk ju ngelet gjë tjetër veçse të përballeni me të, por duke ju shmangur kontaktit direkt me sy-dhe urdhërojeni të largohet. Përdorni një zë të fortë dhe të sigurt por jo të mprehtë dhe komandues. /albeu.com/