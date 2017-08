Çaji që duhet të pini sipas grupit të gjakut

Shtuar më 09/08/2017, ora 12:58

Në kultura të ndryshme të pyesësh për grupin e gjakut është njësoj si të pyesësh për shenjën e horoskopit. Mund të parashikojnë çdo gjë vetëm duke pasur një informacion të tillë. Më poshtë do të lexoni se cili është çaji i përshtshëm për organizmin tuaj duke u nisur nga grupi Acidet e stomakut shpesh shqetësojnë njerëzit me këtë tip gjaku. Është e rekomanduar që ju të pini çaj xhenxhefili dhe çaj jeshil.Njerëzit me këtë grup gjaku janë shumë analitike dhe emocional. Ata janë të prirur për gjendje stresante. Do t'ju bënte mirë çaji i jaseminit ai i trumzës dhe çaji jeshil.Të gjithë ju me këtë lloj gjaku keni një metabolizëm të ngadaltë. Kjo ju bën të prirur ndaj sëmundjeve kronike.Këshilla për ju është të pini çaj mali dhe çaj limoni. gjakut ABJu duhet të përqëndroheni më shumë në lloje të veçanta të çajit të gjelbër e nenexhikut. Një zgjedhje ideale është një përzierje e nenexhik dhe çajit jeshil.