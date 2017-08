Çaji jeshil përbërësi magjik për dhëmbë të dëmtuar

Shtuar më 05/08/2017, ora 13:11

Nëse keni probleme me dhëmbë t shkëncëtarët kanë gjetur zgjidhjen për ju.Pastat e dhëmbë ve te zakonshme për dhëmbë të ndjeshëm, nuk kanë efekte afatgjata.Formula e re me baze çajin jeshil mund të lehtësojë dhe të parandalojë dhimbjet. Erozioni është shkaku i zakonshëm i dhimbjes ose problemeve të ndryshme të dhëmbë ve.Shumë njerëz kanë ndjeshmëri ndaj pijeve të nxehta ose të ftohta. Tani shkencëtarët kanë shpikur një passtë të re, të bërë me ekstrakt nga çaji jeshil që mund të zgjidhë këtë problem dhe të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit të dhëmbë ve.Cui Huang nga Universiteti i Wuhan në Kinë dhe kolegët e tij, donin të trajtonin ndjeshmërinë dhe të luftonin bakteret në të njëjtën kohë prandaj erdhen me kete produkt.Komponimet e çajit të gjelbër gjithashtu veprojnë si një freski natyrore për frymëmarrjen, sipas Dr. Tim Bond nga grupi shëndetësor “The Tea Advisory Panel”.Ai tha: “Është e njohur se çaji jeshil ka një numër përfitimesh për higjienën dentare dhe orale.Ekstraktet e çajit jeshil ndalojnë depërtimin e materialeve që përmbajnë sheqer në dhëmbë, duke ndaluar kështu dhe prodhimin e acideve që përshpejtojnë erozionin e sipërfaqes së dhëmbit”. /albeu.com/