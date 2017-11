Bima e Akilit, bima e mrekullive që shëron sëmundjet

Shtuar më 03/11/2017, ora 16:08

Ajo është konsideruar si lulja e mrekul;lisë për shkak të vlerave kurative që ka. Akilit mund të shërojë shumë sëmundje, që nga to nervore deri tek ato kardivaskulare apo variçet në lëkurë. Akilit (apo bari mijëfletësh ose barnozela) gjendet kudo nëpër vendin tonë.Ajo është e njohur në Evropë që prej 5000 vjetësh, në Azi e deri në Lindjen e Largët.Emri i bimës “Akili” vjen nga heroi i mitologjisë greke Akili, sepse plagët e luftës ushtarët e AKilit i hsëronin me këtë lule shkruan Albeu.com .Recetat me bimën e Akilit kanë një efekt qetësues mbi sistemin nervor qëndror dhe përdoret ehd epër sëmundjet e shkaktuara nga stresi, si depresioni apo histeria.Recetë për qetësim nga stresi: 3 lugë gjelle kamomil ose mente dhe 3 lugë gjelle nga bima Akilit dhe kopër, hidhen në 1 litër ujë valë, pas 20-30 minutash, lëngu kullohet, ëmbëlsohet sipas dëshirës, këtu shtohet lëngu i limonit dhe lëngu i përftuar pihet përgjatë ditës.Gjithsesi është e këshillueshme që kurrë të mos konsumoni diçka pa u konsultuar me mjekun sepse nuk i dihet çfarë efekti mund të ketë në organizmin tuaj. /albeu.com/