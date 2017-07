Bëni dollapin tuaj të duket si në filma me këto veprime

Shtuar më 25/07/2017, ora 16:33

Nëse doni të keni një dollap si në filmat e hollivudit por nuk keni para për të shpenzuar mendoni që ka disa mënyra praktike të thjshta që nuk duan shumë para:1.Vini llampa të vogla që ndizen kur hapni dollapin.Fundja të ndihmon edhe për të parë më mirë rrobat 2.Grupojini rrobat sipas ngjyravePërveç se tregon bukur, do ju ndihmojë edhe t’i kombinoni veshjet më thjeshtë.3.Mos i shtypni rrobat me njëra tjetrënMos u nxitoni të thoni se duhet një dollap gjigant për t’i nxënë të gjitha. Mjafton të seleksiononi rrobat që vishni dhe ato që rrinë për vite me radhë kot në dollap 4.Mbajini këpucët në një vend të dukshëmPërveç se plot stil, kjo mënyrë është edhe shumë praktike . Duke hedhur një sy, do të zgjidhni menjëherë se cilat shkojnë me veshjen e ditës. /albeu.com/