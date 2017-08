Aspirina rrit shanset për mbijetesë tek pacientët me kancer

Shtuar më 01/08/2017, ora 23:38

Përdormi i aspirinës , mund të ndihmojë 1 në 5 të sëmurë me kancer , t’i mbijetojnë sëmundjes.Ky është rezultati i një studimi të fundit, që përfshin ndihmën e këtij mjekimi, në rastet me kancer të gjirit, prostatës dhe të zorrës. Marrja e një dozë të ulët përgjatë gjithë kohës së trajtimit, ul përqindjen e vdekshëmërisë nga 15 në 20 për qind.Lajmi është publikuar në gazetën shkencore, “ONE” dhe profesor Peter Elwood,nga Universiteti i Kardifit, i cili ka udhëhequr studimin, ka thënë se: “Ka tregues të fortë që marrja aspirinës , ka një ndikim të mirë në reduktimin e disa llojeve të kancerit . Ndërsa dimë se marrja e një doze të ulët, ndikon për mirë në uljen e incidencës së vdekshmërisë, nuk e dimë saktësisht rolin e saj në trajtimin kundër kancerit ”.Sipas studimin, i cili është bazuar në 42 raste, rritja e mundësive për mbijetese duket se bëhet e mundur, falë cilësisë së aspirinës në rediktimin e përhapjes së kancerit Edhe pse aspirina është gjithmonë e lidhur me faktin e gjakderdhjes në zorrë, kërkuesit kanë arritur në përfundimin që kjo gjë, nuk shkakton një kërcënim për jetën.Studiuesit ende po punojnë për të përcaktuar për dozën e duhur, që duhet përdorur si shtesë në trajtimet kundër kancerit