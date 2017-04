Arsyet përse nuk duhet të bëni dush çdo ditë

Shtuar më 17/04/2017, ora 17:59

Koha për një dush të ngrohtë relaksues.. Sa shpesh ju vjen ky mendim në kokë? Thuajse çdo ditë?? Nëse përgjigjia juaj është po, duhet të ndaloni së bëri dush çdo ditë pasi më shumë se e dobishme është e dëmshme për shëndetin tuaj. Më poshtë do të lexoni 4 arsye bindëse përse nuk duhet të laheni çdo ditë.1. Tharja e lëkurës Shkuma e sapunit dhe uji i nxehtë duket sikur hidratojnë lëkurën në thellësi, kur në të vërtetë këto të fundit thjesht dehidratojnë lëkurën . Në shtresën e dytë të epidermës krijohen :krisje" duke shkaktuar ato si vijëzime në shtresën e parë të lëkurës të dukshme dhe për syrin. Sigurohuni që pas çdo larje te hidratoni lëkurën me krem.2. Lëkura juaj nuk është aq e ndotur sa mendoniSipas Dr Casey Carlos, asistent profesor i mjekësisë në pavionin e dermatologji në Universitetin e Kalifornisë në San Diego shumica e njerëzve përdorin sapun apo shmapo sa herë ata lahen, shkruan Living. Lëkura nuk është aq e ndotur sa ne mendojmë ndaj përdorimi i sapunëve sa herë që ne lahemi jo vetëm që heq papastërtitë nga lëkura *të cilat nuk janë shumë, por shkatërron dhe barrierën mbrojtëse të lëkurës 3. Solucionët larës eleminojnë bakteret e miraNuk janë vetëm bakteret e këqija dhe ndotësit e ndryshëm ato që largohen nga lëkura pas një larjeje sepse sapuni dhe uji largon gjithashtu bakteret e mira që mbrojnë lëkurën . Pa to, sistemi juaj imunitar do të ishte shumë i dobët.