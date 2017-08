Ari mund të përdoret në luftën kundër kancerit

Shtuar më 07/08/2017, ora 22:41

Shtresa të vogla të arit mund të përdoren në luftën kundër kancerit , ka sugjeruar një studim i fundit.Shkencëtarët në Universitetin e Edinburgut kanë ardhur në përfundim se metali i çmuar ka rritur efikasitetin e barnave që përdoren për trajtimin e qelizave të kancerit të mushkërive.Studimi i udhëhequr nga Dr. Asier Unciti-Broceta, ka zbuluar se ari ka aftësinë për të vepruar si katalizator për kimioterapinë.“Shumica e pronave të arit janë shumë të njohura. Ne kemi përdorur ari për mijëra vjet, sepse është i sigurt, por edhe për nga ana estetike, ai përdoret për restaurimin e dhëmbëve”, ka thënë ai.“Ari në vetvete nuk u bën asgjë qelizave, prandaj një implant mund të vendoset në tumorin e trurit dhe aty ai nuk do të bëjë asgjë, por ne kemi hartuar pararendës të cilat brenda paisjes do të bëhen ilaçe.Përparësia e madhe është se të gjitha organet e shëndetshme nuk do të ndikohen nga kimioterapia”, ka shtuar ai.Dr. Unciti-Broceta ka shtuar se ende nuk dihet se sa kohë i duhen studimit për të filluar aplikimin e kësaj lloj terapie.“Nëse do të marrim mbështetjen e ndonjë kompanie farmaceutike, në do të mund ta sillnin atë në treg për së paku 12 vite”, ka shtuar ai. /albeu.com/