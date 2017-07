Alzheimer nuk i shkatërron përfundimisht kujtimet

Shtuar më 30/07/2017, ora 17:30

Shkencëtarët e Universitetit të Columbia-s zbuluan se kujtimet e humbura nga Alzheimer-i mund të rikthehen me ndihmën e dritës.Kjo është një kthesë e rëndësishme në kuptimin e sëmundjes, pasi deri më tani është trajtuar si shkatërruese e kujtimeve, ndërsa shkencëtarët thonë se në fakt, Alzheimer-i nuk i zhduk, vetëm i bllokon kujtimet.Një studim me minj , krahasoi minj të shëndetshëm me minj që kanë një sëmundje të ngjashme me Alzheimer-in. Pasi iu nënshtruan elektroshokut , minjtë u ekspozuan ndaj erës së limonit , në mënyrë që sa herë të ndienin këtë aromë, t’u kujtohej elektroshoku.Një javë më vonë, shkencëtarët i vunë përsëri limon afër dhe minjtë e shëndetshëm u larguan nga frika, duke qenë se aroma e limonit tashmë lidhej me elektroshokun në trurin e tyre.Minjtë e sëmurë nuk shprehën frikë, çka sipas shkencëtarëve nuk do të thotë se nuk e kanë kujtimin e elektroshokut , por se truri i tyre po kërkonte kujtesën në sektorin e gabuar.Pas kësaj, skuadra e drejtuar nga Christine A. Denny përdori një kabull fibre optike për të ndriçuar me laser ngjyrë të kaltër trurin e minjve shkruan Futurism.Kjo ndërhyrje “riaktivizoi” me sukses kujtimin e elektroshokut , të asociuar me erën e limonit . Minjtë e sëmurë rifituan kujtimin dhe u larguan nga frika.Ky studim mund të revolucionarizojë kërkimet mbi trajtimin e Alzheimer-it, çka është duartrokitur edhe nga shkencëtarë të tjerë të rëndësishëm në botë.Ralph Martin i universitetit australian Edith Cowan, u shpreh për “New Scientist” se gjetja “ka potencialin për të na çuar drejt zhvillimit të një kure të re që mund të ndihmojë rifitimin e kujtesës.” /albeu.com/