A është e dëmshme kërcitja e duarve

Shtuar më 03/08/2017, ora 12:46

Nëse je në grupin e atyre njerëzve që iu është bërë ves kërcitja duarve , madje shpeshherë edhe në prani të njerëzve të tjerë, atëherë ka diçka që duhet ta dish.Shumë njerëz thonë që kërcitja duarve çon në artrit në një kohë të shkurtër, por kjo nuk duket të jetë shumë e qartë.Nisur nga studimet e fundit, kërcitja duarve nuk çon në artrit Ky rezultat ka dalë pasi nuk është gjetur një korrelacion i saktë mes njerëzve me artrit dhe atyre që kërcasin kyçet.Megjithatë, në qoftë se ke artrit duarve dobëson nyjat dhe e rëndon gjendjen edhe më shumë.Nyjat, që lidhin gishtat me pjesën tjetër të dorës, kanë disa hapësira të mbushura me një lëng që quhet lëngu sinovial, i cili shërben si amortizues dhe lubrifikant – një element që u mundëson kockave lëvizjen pa u fërkuar me njëra-tjetrën.Ndërsa kërcet kockat, ky lëng zgjeron hapësirën mes tyre dhe nyjave.Në këtë mënyrë, lëngu sinovial do të shkojë në hapësirën e re të krijuar (ky moment është zhurma që dëgjon) duke dobësuar kështu edhe forcën e duarve për të vepruar. /albeu.com/