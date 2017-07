9 këshilla për të larguar turpin

Shtuar më 10/07/2017, ora 17:40

Shpesh njerëzit janë të ndrojtur dhe të tërhequr kur vjen fjala te komunkimi. POR psikologët japin disa këshilla pë rata që bllokohen nga turpi:1. Mos u ndjeni të vetmit që nuk kuptoheni nga të tjerët “Nuk duhet ta konsideroni veten të pazot. Mos u shqetësoni për të plotësuar të gjitha dëshirat e të tjerëve. Njerëzit janë të ndryshëm. Sicili është unik”, shpjegon një psikolog.2. Mos reshtni së provuariNjë strategji e mirë është ajo e “numrit 3”: provoni deri në tri herë të bëni diçka, para se të thoni që nuk mundeni. “ Njerëzit bllokohen nga mendimi se nuk do arrijnë t’ia dalin mbanë. Zakonisht me këtë strategji shohin se mund t’ia dalin që pas një ose dy provash”, thotë psikologu.3. Urojini vetes fatBesimi në vetvete është shumë i rëndësishëm. Me strategji të tilla, si për shembull t’i uroni vetes fat, do ta keni më të lehtë çdo sfidë. Nuk duhet të përqendroheni te hipoteza e dështimit. Vazhdimisht duhet të përsërisni me vete: ‘Unë mundem!’; ‘Mund t’ia dal!’; ‘Unë vlej!’. Këto janë fjalët e duhura kur u duhet të kaloni një provë, ose u bëhet një ofertë pune.4. Fjalët e duhuraKa shumë truke për të trajtuar një bisedë: të ndash nevojat personale nga ato të punës: për shembull “Nëse nuk do të më pranojnë, nuk do të jetë për faktin se nuk vlej, por sepse kanë kërkesa të tjera”. Përqendrohuni tek aftësitë tuaja, duke njohur pikat e forta dhe të dobëta. Nëse jeni të turpshëm, mos u shqetësoni për figurën që po bëni te bashkëbiseduesi, por dëgjoni me vëmendje fjalët që thotë. Imagjinoni sikur jeni në shtëpi, para pasqyrës.5. As pasivë dhe as agresivëQë të vlerësoheni në punë dhe në të gjitha fushat shoqërore, duhet të përdorni një lloj të veçantë komunikimi, nuk duhet të jeni as pasiv dhe as agresiv. Çdo të thotë kjo? Kur komunikojmë në mënyrë pasive e nënvlerësojmë veten, e mbajmë vështrimin poshtë dhe memi një zë jo shumë bindës, duke dhënë përshtypje se jemi në vështirësi. Ndërsa personi agresiv, është kritik dhe autoritar. E shikon në sy bashkëbiseduesin dhe ka zë kumbues. Të jep përshtypjen sikur është një luftëtar i pamposhtur dhe jo shumë bashkëpunues. Në një komunikim normal, personi shpreh mendimet personale, duke respektuar edhe tjetrin.6. E folura qartëTë gjithë duhet ta njohim mirë veten. Shpesh ne ankohemi se të tjerët nuk na kuptojnë, por fillimisht duhet të kuptojmë veten. Fakti që sforcohemi për të treguar eksperiencat dhe emocionet na ndihmon të kuptojmë veten dhe të jemi në harmoni me të tjerët , të cilët nuk mund t’i njohin dëshirat tona, nëse nuk ua tregojmë ne.7. EmocionetGjithmonë duhet të mbështeteni tek emocionet pozitive. Edhe pse në vështirësi, të gjithë kemi ndjerë emocione të forta, të paktën një herë në jetë. Emocionet të bëjnë të ndihesh mirë në çdo aspekt të jetës.8. Pranimi nga të tjerët Zakonisht njerëzit bëhen objektivë dhe i gjykojnë rezultatet e tyre në bazë të standardit të përsosmërisë absolute. Në fakt, ajo që ka më shumë rëndësi është vetëpërmbajtja.9. Ta duam njëri-tjetrinPër t’u pranuar nga të tjerët , duhet fillimisht të respektojmë veten, pastaj ata që na rrethojnë. Kjo vlen edhe atëherë kur nuk ia arrijmë qëllimit, sepse dështimet janë pjesë e jetës dhe nuk duhet të vënë në diskutim vlerat tona. /albeu.com/