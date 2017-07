7 modele të shpejta flokësh kur nuk keni kohë

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:36

Nëse nuk keni kohë dhe duhet me patjetër të rregulloheni brenda një kohë shumë të shkurtër ekzistojnë disa modele të bukura dhe të lehta për u bërë për flokët tuaj:Gjysmë të kapuraModeli i flokëve gjysmë të lëshuara dhe gjysmë të kapura është i thjeshtë dhe nuk kërkon shumë mund. Merrni pjesën e sipërme të flokëve dhe mblidheni në formën e një topuzi. Ky model flokësh kërkon vetëm një minutë nga koha juaj dhe është shumë chic. Topuz i çregulltKy model flokësh është i preferuari , sepse ndonjëherë nuk është e nevojshme t’i kesh flokët e krehura për të. Mjafton që të hidhni pak llak për të rritur volumin, mblidhini flokët në majë të kokës dhe kapini me një lidhëse. Mund të lëshoni disa fije për ta treguar pak më të çregullt dhe më me stil. Mos harroni, modeli i çrregullt i flokëve topuz është miku juaj më i mirë.Gërshet anashGërsheti është gjithashtu shumë i thjeshtë dhe i lehtë për t’u bërë. Ju duhet vetëm një pjesë flokësh të cilën e kapni gërshet dhe e lini në pjesën e lëshuar të flokëve, në një topuz ose në flokët e kapura bisht. Një gërshet i bërë anash është një mënyrë e mirë për t’u dukur sikur i keni kapur flokët në mëngjes pa humbur shumë kohë.Gërshet i lirëKy model flokësh është me të vërtetë modeli tipik i një dite që përton të merresh me flokët e tu. Kurdo herë që vonohesh, vish një pulovër të gjerë dhe të rehatshme dhe kombinoje me një gërshet të lirë dhe jo shumë klasik. Topuz si balerinëSi një nxitëse tifozesh në shkollë të mesme, modeli i flokëve topuz ështe me stil dhe eficient. Gjithashtu,kërkon shumë pak kohë për t’u realizuar. Ky model është shumë i përshtatshëm sidomos kur i ke flokët e lagura. Topuz i lëshuarI ngjashëm me një topuz të çregullt, mund të dukeni shumë thjesht dhe me një topuz të kapur në mes të kokës dhe pak të çregullt. Shtoni pak volumin e flokëve në majë të kokës dhe kapini flokët topuz me një kapëse. Ky stil është shumë i bukur për veshjet e tipit bohemian.Flokë të kapur bishtËshtë mënyra më e thjeshtë për të patur një pamje të mirë dhe i largon flokët nga fytyra. Kërkon vetëm 3 minuta kohë dhe vërtet që i ndihmon flokët të duken shumë mirë. /albeu.com/