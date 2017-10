6 produkte që asnjëherë nuk i keni menduar për të larë makinën

Shtuar më 31/10/2017, ora 21:19

Ka disa produkte te thjeshta, te cilat mund ta lajnë me mire makinën sesa një lavazh i thjeshte. Ja cilat janë ato.DylliPër t’i dhënë me shume shkëlqim makinës mund te përdorni dyllë te shkrire çdo dy muaj. Pasi ta keni pastruar njëherë me një cope makinën hidhni një shtrese shume te holle dylli. Me pas hiqeni dyllin me kujdes, shpëlajeni makinën dhe do shihni rezultatin.Nafta Hidhni pak nafte jo aromatike ne një kove me ujë dhe pastroni xhamat. Ato do jene me te pastra se kurrë.AlkooliShpëlani fillimisht makinën qe t’i ike pluhuri dhe me pas fërkojeni me një sfungjer te lagur me ujë te ngrohte dhe alkool. Lani pragjet dhe dyert, pjesët plastike dhe fshirëset e xhamave.SodaPër te pastruar pjesën e brendshme te makinës qe është bere shume pis, përzieni pak sode me ujë dhe lagni një sfungjer Pastroni vetëm pjesët e ndotura ne mënyrë qe te mos krijoni viza. Shpëlajeni me pas me ujë te ftohte e te pastër. Këtë gjë mund ta bëni edhe për te pastruar fenerët.GetatZonja te dashura mos i hidhni getat qe ju çahen. Ato mund te zëvendësojnë me se miri sfungjer ët mjafton qe t’i mbështillni mire duke krijuar një topth. Duke e lagur atë me pak ujë me detergjent mund te hidhni njollat qe lënë insektet e ndryshme.Pasta e dhëmbëvePër te pastruar me se miri fenerët pasta e dhëmbëve është me e mira. vendoseni ate tek vendi i duhur dhe fërkojeni me një sfungjer te bute.