3 mënyra natyrale për ti mbajtur larg mushkonjat

Shtuar më 26/06/2017, ora 14:46

Stina e verës është shumë e bukur për ata njerëz që kanë një verandë të këndshme apo një oborr ku mund të kalojnë mbasditet e gjata.Por një makth i vërtetë janë mushkonjat Ato nuk të lënë rehat dhe janë vërtet të besdisshme.Gjithsesi edhe për këtë problem sigurisht që ka një mënyrë që mund t’ju ndihmojë t’i mbani larg dhe është një mënyrë krejt natyrale.Thjesht përpiquni të mbillni këto bimë ose thjesht ti vendosni nëpër zonën ku preferoni të rrini më shumë dhe mushkonjat do të zhduken sa hap e mbyll sytë.1. LivandoTë gjithë i lavdërojnë këto bimë, sidomos për të bërë një gjumë më të mirë gjatë natës. Por livando ka edhe një gjë të dobishme: erën e tyre nuk mund ta durojnë mushkonjat dhe insektet e tjera.2. HudhraKa edhe legjenda të tilla që thonë se më herët vampirët mbaheshin larg me hudhra. Mund të qeshni në fillim me këtë, por hudhra me të vërtetë mund t’i largojë disa krijesa. Në mënyrë që t’i mbani larg mushkonjat , vendosni pak hudhër përreth zonës jashtë ku qëndroni dhe do ta shihni se mushkonjat do të ikin.3. BorzilokuËshtë shumë i popullarizuar në kuzhinën italiane. Por të shtoni pak borzilok në ushqim nuk është gjëja e vetme e mirë rreth kësaj bime. Falë erës së saj, mushkonjat sigurt se do të mbajnë distancë. Vetëm sigurohuni që ta mbillni borzilokun në vend të mirë me shumë ujë dhe rreze dielli. Mënyra më e mirë për t’i larguar mushkonjat është ta mbani atë afër ballkonit ku qëndroni verës. /albeu.com/