3 gabimet e përditshme që bëni pa kuptuar kur lani rrobat me lavatriçe

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:13

Lavatriçja është një ndër pajisjet më të rëndësishme elektroshtëpiake që padiskutim ka ndryshuar jetën e shumë njerëzve nëpër botë. Përveç lehtësisë që ofron në larjen e veshjeve , procesi mekanik i larjes ju ka shpëtuar nga larja e shtresave të trasha si: si jorganët, batanijet etj. Por, ndonjëherë larja nuk shkon ashtu siç do të donit dhe rezultati final është shumë larg asaj që kishit planifikuar. Kjo gjë nuk lidhet domosdoshëmrisht me llojin e detergjentit që përdorni , as me markën e lavatriçes . Ndonjëherë janë disa gabime të vogla e të padukshme që u prishin punë pa e ditur.1. Përdorni më shumë detergjent se duhet2.Mbërtheni kopsat dhe zhinxhirët e veshjeve ndërkohë që i lani. Për një larje sa më të mirë, duhet të bëni të kundërtën.3.Mbushni kazanin e lavatriçes përtej kapacitetit të tij. Për një larje sa më të mirë duhet të respektoni madhësinë e paracaktuar. /albeu.com/