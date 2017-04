Pas 1 / 8 Para

Siguria e gjumit



Një fëmijë duhet të flejë në shpinë. Që nga viti 1992, kur një rekomandim zyrtar ndryshoi nga "gjumi në stomak" për "të fjetur në shpinë", shkalla e vdekshmërisë nga sindroma e vdekjes së papritur të foshnjave (SIDS) në vendet e Evropës Perëndimore ka rënë me 3 herë.



Batanijet ose jorganët me dantella mund të bllokojnë traktin e frymëmarrjes së fëmijëve gjatë gjumit.

Një dyshek i fortë dhe çarçafët e përshtatshëm elastikë janë gjithçka që ju nevojitet.

Fëmija duhet të jetë i lirë nga shallet, rrobat, kapelet me lidhëse apo lodrat.