10 këshilla si ta bëni të lumtur njeriun e zemrës

Shtuar më 26/06/2017, ora 12:49

Të bësh njeriun që do më shumë në jetë, të lumtur është një detyrë morale e gjithsecilit që ka një partner.Ja cilat janë disa këshilla që ju ndihmojnë. Mund të duken gjëra të vogla, por gjërat e vogla janë ato që vërtet kanë rëndësi.1. Bëni shaka sa herë të mundeni.2.Dilni përpara partnerit dhe i tregoni një barcalete. Ku ka më mirë që të filloni një mëngjes së bashku me një te qeshur; dita do të jetë me e lehtë3.Pa e ditur, bëni detyrat shtëpiake të tij4.Merr makinën e partnerit tuaj, lajeni dhe mbusheni me karburant5.Kur ai ka një ditë vërtetë të vështirë, përgatisni një ambient romantik për të bërë dush që të qetësohet6.Përdorni fjalë të ëmbla, terma përkëdhelës7.Sillni lule sa herë që ju keni mundësi, nuk ka rëndësi se sa e madhe është tufa. Nganjëherë një trëndafil të ofron më shumë ngrohtës8.Thuaji, dua shumë”, me zë të lartë, edhe pa arsye9.Caktoni një vakt të papritur dhe porosisni diçka pak të veçantë për partnerin tuaj10. Bëni diçka krejtësisht të re dhe të ndryshme së bashku . /albeu.com/