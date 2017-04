10 gjëra interesante që në vende të ndryshme duken shumë tërheqëse (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/04/2017, ora 14:40

Bazuar nga vendi ku jeton një person, idealet e tyre për atë që quhet bukuri e vërtetë mund të ndryshojnë dukshëm nga të tjerët.Bukuria është me të vërtetë në syrin e shikuesit.Por ajo që shumë prej nesh e konsiderojnë si një nga defektet tona fizike mund të jetë simpatike për dikë tjetër, shkruan albeu.Këto tradita bukurie mund të duken zbavitëse për disa prej nesh dhe të tjerat mund të duken primitive.Por sa shpesh i hedhim një sy standardeve tona të bukurisë dhe traditave?Vrimat në veshët tanë dhe vendosja e vathëve në to, ecja me taka të larta për t'i bërë këmbët të duken më të gjata, mund të duken shumë të çuditshme për të tjerët. /albeu.com/