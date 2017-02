Ja sa orë aktivitet fizik duhet të bëni sipas moshës që keni

Shtuar më 10/02/2017, ora 11:15

Është folur gjatë për rolin e edukimit fizik në trupin e njeriut, për rëndësinë që ka mbi aktivitetin mendor e në veçanti për parandalimin e mbipeshës apo sëmundjeve të zemrës dhe diabetit.Por aktiviteti fizik përgjatë viteve të jetës tuaj nuk mund të jetë gjithmonë i njëjtë.Muskujt nuk janë gjithmonë njësoj, por e rëndësishme është që çfarëdo moshe të keni një pjesë të ditës t'ia kushtoni aktivitetit tuaj fizik Mjekët rekomandojnë që bazuar në moshën që keni fizik që duhet të ushtroni duhet të jetë:Ajtiviteti fizik në të njëzetat: 30 minuta vrap 20 pompa apo kërcime Ecje me ritëm të shpejtë sa të mundeni fizik në të tridhjetat 20 minuta vrap Mos mbesni te pompat apo ushtrimet e ngjashme por merruni me një sport që dëshironi dhe e shikoni që ju fal relaks. fizik në të dyzetat 15 minuta vrap Mundohuni të ecni me ritëm normal por fokusohuni që të mbani trupin sa më drejt. Noti në mëngjes është perfekt. fizik në të pesëdhjetat: Ecni sa më shumë dhe fokusohuni te sportet që ju ndihmojnë në shtriqjen e muskujve. Rekomandohen më së shumti tenisi dhe noti. fizik në të gjashtëdhjetat: Ecjet në ajër të pastër, buzë detit apo pranë liqenit që mund të keni afër. Mundohuni që gjatë kohës që ecni të bëni ushtrime me duart, në mënyrë që muskujt të aktivizohen. /albeu.com/