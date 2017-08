Volkswagen Beetle tashmë vjen në shitje me 305 kuajfuqi (VIDEO)

Shtuar më 06/08/2017, ora 23:33

Kur ka dalë nga prodhimi në vitin 1965, ky Beetle kishte vetëm 40 kuaj/fuqi, por tani është shumë më i fuqishëm. Nga koha kur është krijuar, atij i ka mbetur vetëm pjesa jashtme.Këtij modeli motori i është zëvendësuar me atë të Subaru Impreza me 305 kuajfuqi, ndersa enterieri, struktura dhe shumë pjesë tjera janë ndryshuar po ashtu, shkruan tg.“Nëse ju shohin në rrugë, të gjithë mendojnë se jeni të ngadaltë, por mendimin e ndryshojnë kur i parakaloni”, është thënë lidhur me këtë Volkswagen Kjo veturë ka dalë në shitje, por ende nuk dihet çmimi fillestar për të. /albeu.com/