Treni i veçantë i Krishtlindjeve që simbolizon harmoninë mes komuniteteve në Pakistan (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 17:38

Linja hekurudhore në Pakistan ka inaguruar një tren të veçantë për sezonin festiv, që do të ketë si qëllim, shpërndarjen e mesazhit të dashurisë, paqes dhe harmonisë, për të luftuar problemin e intolerancës fetare. Paqes e ka nisur udhëtimin e tij në Raëalpindi, një qytet në afërsi të Islamabad dhe do të mbërrijë qytetin jugor të Karachit më 31 dhjetor. Ministri pakistanez i Transportit, Saad Rafique, i cili inaguroi këtë shërbim, tha se treni po përdoret për të rritur ndërgjegjësimin mbi harmoninë mes besimeve të ndryshme fetare në Pakistan Ministri u shpreh se pakicat kanë luajtur një rol kryesor në progresin, zhvillimin dhe lulëzimin e vendit.“Ky tren që do të udhëtojë në gjithë Pakistanin, është një simbol i marrëdhënieve të afërta mes komunitetit mysliman dhe të krishterë në vend. Nuk mund të bëjmë përpara pa ndihmën e njëri-tjetrit. Dhe nuk mund të bëjmë progres pa vëllazërinë mes njëri-tjetrit.” Ministri gjithashtu shtoi se Kushtetuta e Pakistanit siguron mundësi të barabarta për të gjithë.“Kushtetuta e Pakistanit garanton mundësi të barabarta, lirinë e të jetuarit dhe progresit për të gjithë këtu.”Në ceremoninë përuruese, Ministri i Minoriteteve dhe të Drejtave të Njeriut Kamran Michael, tha se treni do të përçojë mesazhin e harmonisë ndërfetare dhe do të theksojë lidhjet e forta mes komuniteteve.“Ky tren i paqes , kudo ku do të shkojë, do të përcjellë mesazhin e paqes , sigurisë, vëllazërisë dhe tolerancës fetare.” Paqes është një projekt bashkëpunimi mes Shoqatës së Zhvillimit, Hekurudhave dhe Pakistanit dhe Divizionit për të Drejtat e Njeriut.Marrëdhëniet mes myslimanëve dhe të krishterëve në Pakistan janë shpesh të trazuara, teksa palët përballen me akuza blasfemie që theksojnë klimën e ankthit dhe dyshimeve me të cilat pakicat jetojnë në një vend kryesisht mysliman.Ka rreth 4.5 milionë të krishterë në Pakistan , ose 2.4% e popullsisë.Në vitet e fundit, ata kanë qenë shënjestër e incidenteve të dhunës, më i rëndi ndër të cilët është pikërisht ai i vitit 2013, ku 96 persona mbetën të vrarë dhe 130 të tjerë u plagosën nga një sulm kamikaz në një kishë në Peshaëar.