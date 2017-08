Të takosh dikë që ka të njëjtën ditëlindje me ty, nuk është rastësi

Shtuar më 25/08/2017, ora 16:32

Me shumë gjasa ju ka ndodhur: zbuloni befas se dikush në të njëjtin vend me ju, ka të njëjtën ditë lindjeje. Por sipas studiuesit Joseph Mazur nuk është aspak një rastësi; çështje matematike.Ai shpjegon se mundësitë për të takuar dikë që ndan me ju të njëjtën datë të lindjes është shumë më i madh se ç’mund ta mendoni. Për shembull, në një grup prej 366 njerëzish, probabiliteti që që dy njerëz të kenë të njëjtën datë, është 100%, sepse viti ka 365 ditë.Nga ana tjetër, kur janë dy njerëz mundësia që të kenë të njëjtën datë lindjeje është 99.18 përqind. Sa më shumë njerëz të ketë një grup, aq më i madh është probabiliteti që dy të kenë të njëjtën ditëlindje.Pas disa provash matematikore, Mazur bindet se mundësia që ‘rastësitë’ të ndodhin është tejet e madhe. Përshembull: a mundet që një majmun të shkruajë pa vetëdije në makinën e shkrimit një sonete shekspiriane? Sipas Mazur, po, vetëm se do të duhet një kohë tepër e gjatë. Mundësia që kjo të ndodhë është 1 në 12 milion. Sa më shumë të shkruajë majmuni, aq më e madhe është mundësia . Por nëse flasim për një grup shumë të madh njerëzish, probabiliteti që mes tyre të ndodhë një rastësi është shumë herë më i madh.Ndaj edhe nuk është aspak e rrallë që të takohen dy njerëz me të njëjtën ditëlindje. /albeu.com/