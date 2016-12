Sri Lanka thyen rekordin botëror me pemën më të lartë të Krishtlindjeve (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:18

Sri Lanka konfirmoi sot se ka thyer rekordin me pemën artificiale të Krishtlindjesh më të lartë në botë, pavarësisht vonesave në ndërtim për shkak të kundërshtimit nga ana e kishës lokale. Pema u ndërtua me iniciativë të kampionit të kriketit Arjuna Ranatunga në kryeqytetin Colombo.Mëngjesin e sotëm pema ishte me një lartë si rreth 57 metra , sipas koordinatorit të projektit, Mangala Gunasekera, ose dy metra më e lartë se pema e ndërtuar vitin e kaluar në provincën kineze në Guangzhou (jug). Pema do të ndriçohet mbrëmjen e sotme me 600.000 drita shumëngjyrëshe, e zbukuruar nga një babagjysh Krishtlindjesh me një lartë si rreth 6 metra me një slitë rreth 12 metra e gjatë.Libri i Rekordeve Gines pritet të konfirmojë që kjo pemë Krishtlindjesh është më e larta në botë. /albeu.com/