Shkencëtarët zgjidhin misterin e valës së dritës në yllin Tabby

Shtuar më 05/10/2017, ora 23:12

Modele të çuditshme të dritës afatgjatë përreth një objekti yjor të zymtë rreth 1.300 vjet larg mund të shkaktohen nga pluhuri orbital dhe nuk ka gjasa të jetë rezultat i një “megastrukture të huaj ”, besojnë shkencëtarët.Një teori e pazakontë që rrethon shkëlqimin luhatës të KIC 8462852, i njohur gjithashtu si yll Tabby, është se objekti mund të jetë në afërsi të një anije kozmike të huaj që fshihet në konstelacionin Cygnus.Në vitin 2011 dhe 2013, drita që ndriçonte nga ylli i largët ra me 20 për qind për një periudhë të shkurtër, duke çuar në spekulime të shumta se pse. Një nga teoritë e përhapura në internet ishte e alienëve.Tani një studim i ri duke përdorur teleskopët Spitzer dhe Swift të NASA-s ka treguar se modelet e dritës të vërejtura më herët kanë më shumë të ngjarë të jenë nga një re e pluhurit që rrethon yllin e Tabby-t.Grimcat, kur janë të pabarabarta, do të kishin aftësinë të errësonin dritën ultravjollcë në nivele të ndryshme duke kaluar mbi yllin që flakëronte.“Kjo shumë e përjashton teorinë e megastrukturës së huaj , pasi kjo nuk mund të shpjegojë ndjeshmërinë e varësisë së valës”, tha Huan Meng, autori kryesor i studimit në Universitetin e Arizonës. “Ne dyshojmë, në vend të kësaj, ka një re pluhuri që rrethon yllin me një periudhë orbitale rreth 700 ditë”.Nga tetori i vitit 2015 deri në dhjetor të vitit të kaluar, hulumtuesit përdorën teleskopë ultravjollcë dhe infra të kuqe për të vëzhguar fenomenin.