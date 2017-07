Shenjat që tregojnë se keni gjetur bashkëshortin ideal

Shtuar më 14/07/2017, ora 17:29

Askush nuk është i përsosur në këtë botë. Por kur biem në dashuri kemi tendenca të mendojmë se e kemi gjetur partnerin ideal i cili përmban gjithçka të mirë, të bukur dhe të vërtetë.Ndërsa pas pak kohe, ne fillojmë të kemi dyshime nëse e kemi zgjedhur personin e duhur apo jo.Prandaj, me qëllim që t’ju ndihmojmë të martoheni me burrin ideal , më poshtë e keni një listë me karakteristikat të cilat tregojnë se jeni duke u martuar me një mashkull të tillë:Ai nuk është i frikësuar nga vështirësitë dhe është i gatshëm të zgjidh çfarëdo problemiNjë mashkull i vërtet jo vetëm që flet fjalë të bukura, por edhe merr veprime vendimmarrëse. Në situata të vështira, burri ideal është gjithmonë aty pranë jush!Di ta përgatis darkën edhe vetNjë mashkull nuk mund të jetë ideal nëse nuk din si të gatuajë. Nuk është nevoja të dijë të gatuajë diçka të veçantë – fundja mjafton edhe nëse veç i aranzhon disa pemë e perime në një pjatë dhe jua shërben, sepse kjo do t’ju bëjë të lumtur juve dhe tregon se ai nuk është dembel.Gjithmonë ju mbështet, edhe nëse keni bërë ndonjë gabim seriozTë gjithë ne bëjmë gabime, dhe, kur gabimi të ndodh, shpirti juaj binjak duhet të jetë pranë jush – edhe nëse ju e keni bërë gabimin! Në çfarëdo situate, burri juaj duhet t’ju mbështes e jo t’ju fajësojë.I kushton vëmendje detajeveKjo nuk do të thotë se burri juaj duhet të dijë çdo detaj të jetës tënde apo të mbajë mend se çfarë keni veshur ditën që jeni takuar. Por ai i mban mend gjërat të cilat kanë rëndësi për ty. Ai din sa sheqer i fusni kafesë apo çajit, cila është kënga juaj e preferuar, etj. /albeuc.om/