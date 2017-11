Rivotimi në Çair: Fati i Ganiut dhe Ibrahimit ne duart e 700 votuesve

Shtuar më 09/11/2017, ora 12:22

Të dielën në Çair, rreth 700 votues në vendvotimin 2901 "> 2901 , do të shprehin vullnetin e tyre të lirë duke zgjedhur kryetarin e komunës nga rradhët e BDI dhe BESA.Visar Ganiu nga BDI-ja apo Zeqirja Ibraimi nga BESA do të përballen sërish pasi KSHZ parashtroi 89 ankesa për raundin e dytë të zgjedhjeve.Ankesat që ishin për vendvotimet në Çair, më shumë kishin të bënin me numërimin e votave, ku përfaqësuesit e autorizuar të partisë i kanë vlerësuar si të pavlefshme fletëvotimet të cilat, sipas asaj që thuhet në ankesë, se qartë shihet dëshira e shprehur e votuesve , gjegjësisht për kandidatin e tyre për kryetar."Në vendvotimin 2901 "> 2901 , Komuna e Çairit, gjatë mbledhjes dhe konfirmimit të votave, votat që i janë besuar Besës konsiderohen si të pavlefshme edhe pse qartë është parë dëshira e shprehur e votuesve As gjatë procedurës së votimit, as gjatë procedurës së numërimit dhe konfirmimit të rezultateve, përfaqësuesit tanë të autorizuar janë ballafaquar me presion të madh që të mos regjistrojnë vërejtjet e tyre në procesverbalin me numër 16.Gjithashtu, mbi të është kryer presion edhe më i madh që të mos regjistrojnë vërejtje në Komisionin Komunal Zgjedhor në afat prej 5 orëve pas përfundimit të votimit, në përputhje me nenin 117 paragrafi 6 nga Kodi Zgjedhor", thuhet në ankesën e Besës, konkretisht për vendvotimin 2901 "> 2901 ku do të rivotohet. /albeu.com/