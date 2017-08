Portokalli i kuq lufton obezitetin dhe sëmundjet kardiovaskulare

Shtuar më 06/08/2017, ora 23:07

Një studim i ndërmarrë nga disa shkencëtarë italianë dhe britanikë ka zbuluar se portokalli i kuq ndihmon për të zvogëluar yndyrën në trup dhe prandaj është i efektshëm kundër obezitetit.Dhe jo vetëm kaq. Konsumi i lëngut të freskët me portokall të kuq zvogëlon stresin tek pacientët me diabet, mbron ADN dhe mund të reduktojë faktorët e rrezikut kardiovaskular.Studiuesit e Qendrës ‘Innes John’, në Britaninë e Madhe, dhe ata që i Qendrës për Kërkime mbi Kulturave Mesdhetare në Itali, janë fokusuar në zbulimin e tipareve gjenetike përgjegjëse që gjenden tek portokajtë e kuq dhe veprojnë kundër yndyrnave. Ata zbuluan një gjen, i cili është përgjegjës për aktivizimin e prodhimit të antocianinave, elemente shumë të rëndësishme që luftojnë sëmundjet e mësipërme, të cilat gjenden edhe tek portokajtë me ngjyrë të verdhë.Atëherë, ku qëndron ndryshimi midis portokajve të kuq dhe të verdhë? Ja përgjigje: ky gjen i dobishme gjendet te të dyja llojet e agrumeve, por për të funksionuar duhet të aktivizohet, dhe këtu hyn në funksion klima tipike ku rriten këta lloj portokajsh, e cila duhet të jetë më e freskët në mënyrë që të krijohet ngjyra e kuqe që i jep shijen e veçantë dhe funksionin e dobishëm për shëndetin e njeriut këtij lloj fruti. /albeu.com/