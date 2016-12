Planifikonin martesën në 2017-ën, humbin jetën tragjikisht në aksidentin ajror (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/12/2016, ora 15:15

Tragjedia e ndodhur sot në Detin e Zi e cila u mori jetën 92 personave që udhëtonin në avion ka ngrirë lumturinë e shumë njerëzve për Krishtlindje.Pas kërkimeve të shumta për pjesët e mbetura të avionit ushtarak, që ishte nisur nga Rusia për në Siri, ku një grup muzikantësh do të luante përballë ushtarëve rusë me rastin e Krishtlindjes, janë zbuluar dhe historitë e para të viktimave.Dhe padyshim një histori e trishtë është ajo e çiftit që shihni në galerinë më sipër, të cilët kishin planifikuar të martoheshin vitin që vjen por që tragjekisht jetën sot.Ralina Gilmanova 22 vjeçe dhe i fejuari i saj Mikhail Fedotov ishin anëtarë të ansamblit “Aleksandrov”, që udhëtonte me ekuipazhin drejt Sirisë.Deri tani nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti të rëndë, por mendohet se një defekt teknik ose gabim i pilotit mund të kenë shkaktuar aksidentin . /albeu.com/