Pini sa më shumë ujë deti, ja të mirat që sjell

Shtuar më 16/08/2017, ora 16:14

Uji i kripur detit ka shumë dobi për organizmin sepse e pastron atë nga toksinat, mundëson rifitimin e lëngjeve të humbura përmes djersës dhe jo vetëm kaq.Nese e pini do të keni një lëkurë më të shëndetshme, forconi sistemin imunitar dhe do të ruani kompaktësinë e kockave . Uji i kripur detit ju ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, pastrimin e hundëve.Nuk duhet ta pini vazhdimisht, por herë pas here do të ju bënte vërtetë mirë. /albeu.com/