Pasojat e prekjes nga kandili i detit dhe trajtimi

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:49

Çfarë shkakton Prekja nga një kandil deti shkakton jo vetëm djegie dhe irritime në lëkurë por ndikon negativisht edhe në organizmin e njeriut. Menjëherë sapo kandili detit bie në kontakt me trupin e njeriut, ai lëshon gjemba ekstremisht të vegjël brenda në lëkurë, duke injektuar një lëng helmues.Krahas djegies së lëkurë s dhe plagëve në të, lëngu helmues i kadilit të detit ndikon edhe në shkaktimin e dhimbjeve të kokës, të vjellave, marrje mendsh, dobësim të muskujve dhe rrahje të shpeshta zemre. Në disa raste, prekja nga kandili shkakton lotim nga sytë, probleme në frymëmarrje dhe rrufë. Alergjia është gjithashtu një nga simptomat që mund të shfaqë prekja nga kandili Në rastet të ngërçeve të gjata dhe të forta muskulore apo në rast se zona e prekur nga kandili detit infektohet atëherë do t'ju duhet me patjetër të këshilloheni me mjekun.Si të lehtësojmë efektet e thumbave nga kandilat e detit Trajtimi më i mirë që u bëhet simptomave të prekjes nga kandili detit varet nga efekti që ai shkakton në lëkurë dhe organizëm. Por në përgjithësi, thumbat nga kandilat e detit mund të trajtohen dhe lehtësohen edhe në mënyrë natyrale në shtëpi.Hiqni thumbat: Largoni çdo pjesë të tentakulave të kandilit që ka mbetur në lëkurë duke e shpëlarë atë me ujë deti.Evitoni prekjen e zonës së lëkurë s së lënduar me rërë. Mos hidhni ujë të ftohtë në zonën e lënduar si dhe mos e fshini atë me peshqir. Këto dy mënyra mund të irritojnë edhe më shumë lëkurë n duke i riaktivizuar tentakulat.Shpëlani lëkurë n e lënduar me uthull ose me sodë: Për 30 sekonda hidhni pak uthull mbi zonën ku lëkura është prekur nga kandili . Ose, aplikoni sodë të përzier me ujë deti. Secila nga këto dy metoda rrëzon tentakulat e kandilit dhe lehtëson dhimbjen e shkaktuar.Dush të ngrohtë dhe kuba akulli: Përdorni ujë të ngrohtë-aq sa trupi ka mundësi për ta toleruar por jo mbi temperaturë 45 gradë, ndërkohë vendosni kuba akulli të ftohtë në zonën e lënduar . Kjo do të lehtësojë irritimin dhe dhimbjen gjithashtu./agro.web/