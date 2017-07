Pas këmbëve më të shëmtuara në botë fshihet nje histori e tmerrshme nga lashtësia (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/07/2017, ora 10:32

Ato që shihni në fotot e mësipërme nuk janë këmbë të sëmura , por janë bërë ashtu me kalimin e viteve pas futjes në këpucë të posaçmë shumë të ngushta dhe me majë.Një zonë e Kinës është njohur për gratë me këmbë të tilla për shkak të një tradite të lashtë, ku thuhet se perandori i dashurua me një vajzë që i kishte këmbë t"> këmbë t të sëmura dhe me majë. Pas kësaj, ai urdhëroi të gjitha gratë e zonës që t'i bënin këmbë t"> këmbë t kështu në mënyrë që gruaja me të cilën ai ishte dashuruar të mos ngjante e shëmtuar, shkruan Albeu.com. Këmbë t"> Këmbë t marrin këtë formë pasi janë mbajtur për vite me radhë në këpucë të posaçme, ndërkohë që nevojitet edhe thyerja e disa kockave të gishtave për të arritur formën perfekte. /albeu.com/