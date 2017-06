Pas 18 vitesh zbulon se është Kosova

Shtuar më 09/06/2017, ora 12:24

Karin Dubler është një vajzë e re, e cila në moshën 18-vjeçare mësoi se origjina e saj e vërtetë është nga Kosova.Asaj iu tha në moshë madhore se prindërit biologjikë janë shqiptarë të Kosovës, të cilët e dhanë për adoptim dy ditë pasi vajza erdhi në jetë, shkruan express.Karin mësoi gjithashtu se emri i saj i parë, përpara se prindërit ta japnin në adoptim, ishte Laura Rushiti.Çifti zviceran Erich dhe Erika Dubler e adoptuan vajzën në Reichenberg të Kantonit Schëyz ndërsa prejardhjen e saj të vërtetë ia zbuluan vetëm kur ajo mbushi moshën madhore Në këtë aventurë Karina shoqërohet nga babai i saj adoptues, Erich-u. As ai nuk ka qenë asnjëherë në Kosovë, në shtetin më të ri të Evropës.Ata udhëtojnë me tren, autobus, me kuaj dhe me taksi nga kryeqyteti Prishtina deri në Alpet Shqiptare, nga Prizreni në Mitrovicë, në qytetin e lindjes të prindërve biologjikë të Karinës.Atje vajza përjeton një takim që do t’ia ndryshojë përgjithmonë jetën.