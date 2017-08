Nuk do të kemi asfalt, kjo është e ardhmja e rrugëve tona! (VIDEO)

Shtuar më 31/08/2017, ora 09:59

Në një video të publikuar në rrjetet sociale shihen pamje që tregojnë se si ndoshta në të ardhmen do të bëhet ndërtimi i rrugëve Siç edhe mund të shihet një video bëhet fjalë për ndërtimin e rrugëve , përmes një materiali i cili do të përfitohet nga riciklimi i plastikës.Ajo, siç edhe mund të shihet më tej, pritet, së paku në bazë të parashikimeve, që të bëjë zëvendësimin e asfaltit.Çfarë është karakteristikë, gjegjësisht një përparësi e kësaj, është edhe fakti se në rast të prishjes së rrugës, zëvendësimi i saj do të bëhet në një mënyrë shumë më të lehtë, se sa me asfalt.