Nuhiu: Nuk kam shkarkuar asnjë ministër, koha e tyre mbaroi

Shtuar më 05/02/2017, ora 16:36

Ministri Agim Nuhiu , ka reaguar lidhur me komentet e djeshme për ndryshimet në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku ka thënë se nuk bëhet fjalë për vendimet e tij, por mbarimin e kohës së detyrës së këtyre ministrave."Lidhur me komentet e djeshme në rrjetet sociale për ndryshimet muaj më parë në MPB, po e saktësojmë për opinionin e gjërë edhe një herë faktin se ardhja e zëvendës ministrit shqiptar në krye të MPB-së si dhe largimi i Oliver Spasovskit të LSDM-së dhe Oliver Andonov të VMRO-së, është rezultat i Marrëveshjes së Përzhinos.Udhëheqësit tjerë të emëruar sipas Marrëveshjes së Përzhinos, vendimet i kanë pasur për periudhë kalimtare.Nëse nuk do ishte kështu, me siguri do të kishte edhe ndryshime tjera", ka shkruar Nuhiu në "Facebook". /albeu.com/