Njihuni me paganët më të vjetër në planet (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 21:09

Shumë prej tyre kanë përqafuar ortodoksizmin rus, por po aq i kanë rezistuar dhe kanë ruajtur ende paganizmin e tyre.Bëhet fjalë për popullin Mari El, një pakicë etnike në Federatën Ruse që edhe sot e kësaj dite magjeps vizitorët me traditat dhe praktikën fetare që ndjek.Ata jetojnë në zonat me lumenjve Vollga dhe Kama dhe për ta natyra është e shenjtë.Marit praktikojnë një besim pagan që i lidh ngushtë me natyrën. Ata besojnë se natyra në mënyrë të magjishme shtrin ndikimin e saj tek njerëzit dhe për ta ajo është e shenjtë, jashtë së cilës njerëzimi nuk mund të ekzistojë. Natyra shërben si një burim absolut i së mirës dhe gjithmonë ndihmon njeriun për sa kohë ky i fundit nuk e dëmton atë, shkruan tch.Pjesëtarët e këtij populli e urrejnë modernizimin, por ndër vite kanë përqafuar pjesë të tij megjithëse me vështirësi.E në këtë këndvështrim dhe marrja e filmimeve apo fotove nga traditat e tyre është e vështirë, por në këtë mision ja ka dalë mbanë fotografi japonez Ikuru Kawajima, i cili jetoi mes këtij komuniteti për plot një vit. /albeu.com/