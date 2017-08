Nëse doni të dukeni më e gjatë, zgjidhni me kujdes xhinset

Shtuar më 05/08/2017, ora 17:06

Një problem i madh me vajzat që nuk jaën shumë të gjata është mënyra sesi i zgjedhin xhinset Nëse doni që të doni të dukeni më e gjatë seç jeni bëni kujdes me këto pesë detaje sipas stilistëve të fasmhëm:1.Zgjidh të ngushtatEkspertët e modës pajtohen të gjithë me mendimin se stili i xhinseve të ngushta nuk duhet konsideruar jashtë mode për vajzat me trup të imët. Kjo për arsye se këto modele kanë tendencë t’i tregojnë këmbët më të gjata : "Qëllimi është që t'i bëjnë këmbë të duken më të gjata , aq sa është e mundur", - shpjegon stilistja Nicole Ëinston nga “Take One Thing Off.”2.... ose të drejtatStilistja e të famshmëve Jeni Elizabeth nënvizon: "Gjithmonë zgjidhni model të ngushtë. Nuk është shumë e nevojshme marka. Të ngushta ose të drejta janë zgjedhja e duhur për të dhënë iluzionin e gjatësisë.”3.Kombinoji me këpucë nudeTakat janë të preferuara. "Vish këpucë nude ose sandale." Jeni Elizabeth shpjegon: "E zgjatin këmbën në mënyrë drastike."4.Jo të prera dhe as të përthyera"Mos i shkatërroni xhinset dhe mos i dëmtoni” - paralajmëron Nicole Ëinston dhe Jeni Elizabeth konfirmon: "Asnjëherë mos i pritni dhe as përthyeni. KJo është një mënyrë që shkurton gjatësinë.”5.Jo vija Xhinset që kanë vija në xhepa nuk janë të këshilluara për vajzat shtatshkurtër: "Edhe xhinset që janë të zbardhura para kanë tendencë të të tregojnë më të shkurtër”, – shpjegon Nicole. /albeu.com/