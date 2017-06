Mos hiqni dorë nga ëndrrat, këngëtarja që nuk dëgjon mahnit jurinë dhe publikun në America’s Got Talent (VIDEO)

Shtuar më 07/06/2017, ora 17:45

Këngëtarja e shurdhër Mandy Harvey, ka siguruar simpatinë e publikut dhe jurisë, saqë Simon Coëell e ka kualifikuar drejtpërdrejt në gjysmëfinale të America ’s Got Talent 29-vjeçarja ka treguar se si e kishte humbur gradualisht dëgjimin derisa kishte mbetur tërësisht e shurdhër në moshë 18 vjeçare kur ishte në kolegj dhe që atëherë i është dashur të rimësojë si të këndojë me anë të vibrimeve.Gjatë spektaklit, Mandy e ka performuar një këngë origjinale të titulluar “Try” duke nxitur duartrokitje te publiku dhe juria.Kur e përfundoi këngën, Coëell i tha: “Nuk mendoj se do të kesh nevojë për përkthyes për këtë që do ta them” dhe e shtypi butonin që e dërgon në gjysmëfinale.“Kjo ishte një prej gjërave më mahnitëse që kam parë ose kam dëgjuar”, është shprehur Mandy tejet e gëzuar.Në videon e mësipërme mund ta shikoni si shkoi ngjarja dhe mund ta dëgjoni interpretimin e këngëtares. /albeu.com/