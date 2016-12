Momenti kur 3- vjeçari i shpëton mrekullisht aksidentit fatal (VIDEO)

Shtuar më 27/12/2016, ora 16:31

Një fëmijë trevjeçar nga Kina i ka mbijetuar mrekullisht një aksidenti fatal që askush nuk do të besonte se mund t’i shpëtonte.Një kamion me shpejtësi marramendëse godet atë teksa lëvizte në vijat e bardha, i shoqëruar nga një grua. Djali i vogël ishte në një karrocë dhe teksa gruaja që ishte me të goditen nga kamioni.Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë në rrugë tregojnë se si shoferi më pas ndalon automjetin dhe nxjerr fëmijën që kishte përfunduar nën kamion Shoferi më pas i kishte thënë policisë se ishte i lodhur, ndërsa atij i është hequr patenta dhe është gjobitur.Pavarësisht nga natyra e tmerrshme e aksidentit, që ndodhi javën e kaluar, djali ka dalë vetëm dëmtime të vogla. /albeu.com/