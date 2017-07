Kuriozitete: Të vërtetat që na habisin-3 (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/07/2017, ora 22:28

Vazhdojmë me serinë e foto lajmeve me titull “Të vërtetat që na habisin ”, ku do të lexoni kuriozitete nga më të ndryshmet. Ne të gjithë e dijmë se paratë prodhohen nga letra, por e dinit se e vërteta është krejt ndryshe?Po, sa shpejtë mund të vrapojë një arushë e rritur, apo me cilin organ fluturat i perceptojnë shijet?!Kush është kafsha që nuk fle kurrë dhe ajo që digjet nga dielli?Këto dhe kuriozitete të tjera, do t'i lexoni në foto lajmin e mësipërm.Kjo është dita e tretë që Portali Albeu po publikon serinë e foto lajmeve me titull "Të vërtetat që na habisin " /albeu.com/