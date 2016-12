Kujdes! Ja sa kalori përmban një picë speciale

28/12/2016

Nëse keni ndërmend që këto festa t’i kaloni duke konsumuar sa më shumë pica dhe ushqime të tjera të preferuara, duhet t’ju bëjmë me dije se kjo gjë mund t’i kushtojë shumë organizmit tuaj.Një picë speciale përmban 76 për qind të marrjes ditore të kalorive dhe të njëjtën sasi të yndyrës si tetë çokollata Snickers ose gjashtë çokollata Mars: 89.4g. Dietologët thonë se pica është një nga ushqimet festive më kalorike.Ajo gjithashtu përmban 6.8g kripë.Një i rritur mesatarisht rekomandohet të konsumojë jo më shumë se 3.2g në ditë, ndërkohë që 2.4 g është sasia ideale.Dietologia Angela Doëden tha se ushqimet e larta në kalori që konsumohen për festa , janë tepër shqetësuese për shëndetin e njeriut.“Viti i fundit ka parë një rritje të kërkesave nga klientët për pica me perime të ndryshme dhe ne shpresojmë që këto pica të zëvendësojnë picat speciale me djathë, sallam, salca pikante, ullinj kërpudha”, tha sekretari shëndetësor Jeremy Hunt./albeu.com/