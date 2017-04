Kryeveprat arkitekturore, të ndërtuara për ata që nuk tremben nga lartësitë (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 21/04/2017, ora 16:24

Në qytetet moderne arkitektura po zhvillohet me shpejtësi.Qiellgërvishtëset dhe arritjet e tjera të punuara me mjeshtëri vazhdojnë të shfaqen dhe të na habisin me risitë e tyre teknike dhe unike.Çdo ditë njihemi me vende të reja interesante të ndërtuara për t'u vizituar Në galerinë e mësipërme ju sjellim projektet më të mira arkitekturore në lartësi të mëdha që po bëjnë revolucionm në arkitekturën moderne . /albeu.com/