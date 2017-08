Kjo lugë mbi gjuhë do t'ju tregojë çdo sekret mbi shëndetin tuaj

Shtuar më 17/08/2017, ora 10:59

Gjithçka që duhet të bëni është të vendosni një lugë në sipërfaqen e gjuhës. Në këtë mënyrë, mund të kontrolloni nëse sistemi i frymëmarrjes, zorrët, hormonet, metabolizmi, veshkat apo dhëmbët janë në gjendje të mirë.Kujdesuni të merrni një kampion të lëngjevë pranë fytit. Pastaj, vendosni lugën në qese plastike dhe lereni të qëndrojë për 60 sekonda nën një llambë të fortë. Drita e fortë e llambës ndihmon për të zhvilluar bakteret dhe për të dhënë një rezultat më të mirë.Rezultatet:Në një person të shëndetshëm, lëngjet e marra nga fyti do të mbeten të pastra. Nëse ka ngjyrë të çuditshme dhe erë, ajo mund të jetë një shenjë e hershme e një problemi me mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes, veshkat , zorrët apo hormonet. Nëse merrni një rezultat të tillë, duhet të vizitoheni tek një mjek për të parë nëse keni probleme.Ky test mund të zbulojë nëse ju keni frymë të keqe, thjesht nga era e pështymës. Nëse era ju kujton amoniakun, mund të keni një problem me veshkat Në qoftë se era është me shije frute, ju mund të keni një çrregullim metabolik. Në çdo rast, mos përhapni panik.Era nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni sëmundje të organeve të brendshme. Ky mund të jetë një problem me dhëmbët tuaj, dëmtimin e dhëmbëve apo dhëmbë të thyer. /albeu.com/