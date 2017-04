Kjo është kartmonedha më e bukur në botë (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/04/2017, ora 14:30

Si kritere për vlerësim merren performanca artistike, dizajni me imagjinatë të pasur por sigurisht edhe elementet e sigurisë së kartëmonedhës Rreth 2000 anëtarë të shoqatës private “International Bank Note Society” e kanë zgjedhur bankënotën zvicerane të 50 frangave si më të bukurën për vitin 2016, shkruan 20minuten.ch. Por, siç mund të lexohet në faqen e internetit të kësaj shoqate, fitorja e kartëmonedhës zvicerane ka qenë e ngushtë, para “simotrave” të saj si: 1000 ruffia të Malediveve, 500 Pesos të Argjentinës ose 5 funte të Skocisë, përcjell albinfo .ch.Shoqata e përmendur, që nga viti 2004 zgjedh “Bankënotën e vitit”, transmeton albinfo .ch. Në garë, anëtarët mund të dërgojnë bankënota të reja, me dizajn të ri, të cilat kanë hyrë në qarkullim në vitin përkatës.Si kritere për vlerësim merren performanca artistike, dizajni me imagjinatë të pasur por sigurisht edhe elementet e sigurisë së kartëmonedhës