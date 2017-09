Këngëtarja shqiptare "trazon" kolegët, mori 38 mijë euro në një dasëm në Shkup (VIDEO)

Shtuar më 18/09/2017, ora 09:41

Nuk është një legjendë urbane që këngëtarët e muzikës popullore bëjnë “kërdinë” me para në gëzime familjare si fejesa, dasma, ditëlindje apo tjera. Këtë e vërteton rasti i fundit me këngëtaren e njohur për vokalin e saj karakteristik, Shkurte Gashi Në një dasëm ku ka qenë ftuar Shkurtja ka qenë me fat dhe ka arritur të mbledhë rreth 38 mijë euro Në një faqe tallavaje shihen tufat e mëdha të parave kanë shtruar dyshemenë e lokalit ku Shkurte Gashi ishte duke kënduar. /albeu.com/