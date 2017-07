Ja sa kushton blerja e një pasaporte në vende të ndryshme të botës

Shtuar më 06/07/2017, ora 23:53

Pasaporta dhe blerja e nënshtetësisë ka filluar të përhapet me shpejtësi, prandaj është bërë e ditur se sa kushton një prej tyre në vende të ndryshme të botës.Kryesisht njerëzit që arrijnë t’i blejnë janë ata që kanë një pasuri marramendëse dhe kërkojnë të lëvizin nëpër shtete pa hasur probleme.Sipas listës, vihet re se Tajlanda është shteti me tarifën më të lirë, ndërsa kryeson Zelanda e Re me 2 milionë dollarë.Tajlanda – 15 mijë dollarëLetonia – 73 mijë dollarëSaint Lucia – 100 mijë dollarëRepublika Domenikane – 100 mijë dollarëMalta – 171 mijë dollarëGrenada – 200 mijë dollarëNevis – 250 mijë dollarëGreqi – 285 mijë dollarëPortugalia – 400 mijë dollarëShtetet e Bashkuara – 500 mijë dollarëSpanjë – 570 mijë dollarëBullgari – 580 mijë dollarëKanada – 800 mijë dollarëAustrali – 1.5 milionë dollarëZelandë e Re – 2 milionë dollarë