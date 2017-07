Instagrami, platforma më e shfrytëzuar për ngacmime

Shtuar më 19/07/2017, ora 21:55

Mediat sociale po rrisin ankthin te të rinjtë. Sipas hulumtimeve të bëra nga “Ditch the Label”, organizatë që lufton ngacmimet, dyzet për qind e të anketuarve kanë thënë se ndjehen keq nëse askush nuk i pëlqen fotografitë e tyre “selfie”, ndërsa 35% kanë treguar se besimi i tyre është i lidhur drejtpërdrejt me numrin e ndjekësve që kanë.Platforma Instagram është veçuar si mjeti që shfrytëzohet më së shumti për komente të këqija.Shtatë për qind e përdoruesve të rinj të Instagramit kanë thënë se janë ngacmuar në këtë aplikacion.Shifra është më e lartë kur krahasohet me 6% të të ngacmuarve në Facebook, 5% në Snapchat dhe 2% në Twitter dhe YouTube. Instagram tha se u bën thirrje përdoruesve që të raportojnë përmbajtjen ngacmuese.“E dimë se komentet e postuara nga njerëzit e tjerë kanë ndikim të madh. Andaj, kemi investuar shumë në teknologji të reja, për ta bërë Instagramin vend të sigurt dhe mbështetës”, tha shefja e politikave të Instagramit , Michelle Napchan. /albeu.com/