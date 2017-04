Hoteli i mrekullueshëm mes alpeve, një ide fantastike arkitekturore (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/04/2017, ora 12:44

ArkitektI Armin Senoner ka punuar një ide të pabesueshme për një hotel të ri alpin.I ndërtuar në një ngushticë 2,000 mbi nivelin e detit, hoteli do të ndahet në tre pjesë në varësi të klasës së shërbimit që zgjedh një mysafir.Siç mund ta imagjinoni, katet e larta janë për dhomat luksoze dhe më të ulëtat për ato më të lirat.Plani i Senoner gjithashtu parashikon një qendër tregtare, teatro, sallë muzike, kinema dhe palestër që përfshihen në dizajn. Hoteli do të ketë të përfshirë një tarracë të sipërme e cila do të lejojë të ftuarit për të parë pamjet mahnitëse të maleve Kushtet e motit në alpe shpesh mund të jenë të vështira për tu ballafaquar, por ndërtesa është projektuar për të funksionuar si në dimër ashtu edhe në verë.E vetmja gjë që mbetet është që ky projekt përfundimisht të bëhet realitet.Në galerinë e mësipërme keni imazhet e kësaj ideje fantastike . /albeu.com/