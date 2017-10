Hëna e plotë, si rrallë herë në tetor

Shtuar më 06/10/2017, ora 13:05

Një vit më parë, hëna e plotë u pa në shtator dhe, në fakt, është diçka e rrallë që ajo të shfaqet në tetor.Hera e fundit kur ndodhi kjo ishte në vitin 2009. Këtë vit, ajo u pa mrekullisht shumë afër. Hëna e plotë ose “ hëna e të korrave”, siç njihet në shumë vende, është më e afërta me ekuinoksin e vjeshtës Kur hemisfera veriore ecën drejt vjeshtës hëna e plotë sinjalizon edhe ndryshimin e stinëve me dritën e saj më të theksuar sesa zakonisht. Hëna e plotë shfaqet kur ajo është përballë diellit, duke thithur ndriçimin maksimal prej tij. Hëna e plotë e të korrave” sinjalizon zyrtarisht ndryshimin e stinës, e në fakt mund ta themi me bindje se këtë vit kemi pasur një vjeshtë të vonuar.