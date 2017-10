Gratë indiane rrihen me kamxhik për t’u shëruar nga ligësitë (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/10/2017, ora 21:28

Pamjet tronditëse kanë kapur gratë indiane , të cilat janë rrahur publikisht gjatë një ritualit të çuditshëm për t’i çliruar ato nga “fryma e ligë”.Çdo vit rreth 2.000 gra vrapojnë për pesë orë që të futen në tempullin e lashtë Achappan në Trichy, India jugore.Ato gjunjëzohen në tokë për t’u goditur në mënyrë të egër nga një prift. Shumë njerëz tronditen dhe vuajnë nga dhimbja, ndërsa anëtarët e familjes së tyre shohin , duke shpresuar se do të shërohen.Një vajzë e shkollës Vishakha, e cila ishte përgatitur për t’u ulur në radhë nga prindërit e saj, tha: “ Prindërit e mi mendojnë se unë jam e pushtuar nga djalli sepse nuk tregoj interes për studimet e mia”.“Tani shokët e mi do të qeshin me mua kur të shohin shenjat e kamxhikut që unë do të marr pasi të ndiqja një festival për të kuruar çrregullimet mendore”, bërtiti vajza e re.Disa gra të moshuara janë dakord me priftin dhe besojnë se fshikullimi do t’i shërojë ato. /albeu.com/